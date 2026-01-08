Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через погіршення погодних умов можливі додаткові відключення електроенергії поза графіком – Свириденко

хуртовина
Можливі додаткові перебої зі світлом через хуртовини / Depositphotos

В Україні очікується суттєве похолодання. Через це можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що погіршення погодних умов в Україні очікують з 8 січня. За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C.

"Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", — наголосила Свириденко.

Тому на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди й люди могли отримати допомогу вчасно. Так, уряд доручив:

  • МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
  • Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.
  • Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем зі звʼязком.
  • Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

З 8 січня також починає роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Автор:
Світлана Манько