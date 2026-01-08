Через погіршення погодних умов можливі додаткові відключення електроенергії поза графіком – Свириденко

В Україні очікується суттєве похолодання. Через це можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що погіршення погодних умов в Україні очікують з 8 січня. За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C.

"Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", — наголосила Свириденко.

Тому на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди й люди могли отримати допомогу вчасно. Так, уряд доручив:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.

Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем зі звʼязком.

Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

З 8 січня також починає роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.