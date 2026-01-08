- Категорія
Через погіршення погодних умов можливі додаткові відключення електроенергії поза графіком – Свириденко
В Україні очікується суттєве похолодання. Через це можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що погіршення погодних умов в Україні очікують з 8 січня. За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C.
"Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", — наголосила Свириденко.
Тому на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди й люди могли отримати допомогу вчасно. Так, уряд доручив:
- МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
- Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.
- Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем зі звʼязком.
- Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.
З 8 січня також починає роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.