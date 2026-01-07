Запланована подія 2

В Міненерго заявили про покращення ситуації зі світлом в енергодефіцитних регіонах

В енергодефіцитних регіонах ситуація зі світлом покращується / Shutterstock

У частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив державний секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярк на брифінгу.

За його словами, цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Суярк зауважив, що після проведення відновлювальних робіт повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні. Місто знову зі світлом.

Через пошкодження, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак, діють мережеві обмеження в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають.

Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

В Міненерго повідомили, що у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація з електропостачанням поступово покращується завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому 7 січня в усіх регіонах України діють погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Автор:
Світлана Манько