Енергосистема України: коли і де відключатимуть світло

Завтра, 7 січня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Причиною запровадження заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Пресслужба не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

В "Укренерго" нагадують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною. Час та обсяг відключень електроенергії за вашою адресою можуть змінюватися, тому актуальні графіки слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Крім того, у пресслужбі радять користуватися електроенергією ощадливо, коли вона доступна за графіком, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми для всіх споживачів.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.