- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Світло повертатимуть швидше: Кабмін дозволив енергетикам використовувати вільне обладнання без торгів
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Нові правила стосуються обладнання державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50%, яке простоює без діла.
Його планують залучити для термінових ремонтів та стабілізації енергосистеми там, де це необхідно найбільше.
Яке це обладнання:
- силові трансформатори;
- високовольтні вимикачі;
- роз’єднувачі;
- вводи;
- силові кабелі.
"Через систематичні обстріли енергетичної інфраструктури в окремих регіонах порушено стабільне постачання електроенергії. Водночас частина підприємств державного сектору перемістила потужності та не використовує окремі об’єкти енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Він додав, що ухвалені зміни дадуть змогу швидше передавати таке обладнання операторам систем розподілу — для відновлення та забезпечення подальшого енергопостачання споживачів.
Згідно з новими правилами, умови оренди стають символічними:
- Для державного майна: обладнання передається енергетикам без аукціону за ціною 1 гривня на місяць за об'єкт, при цьому проводити незалежну оцінку майна не потрібно.
- Для майна господарських товариств із державною часткою понад 50%: оренда також оформлюється без аукціону, а символічна плата становитиме лише 1 гривню на рік.
Нагадаємо, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.
Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.