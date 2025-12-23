Запланована подія 2

Світло повертатимуть швидше: Кабмін дозволив енергетикам використовувати вільне обладнання без торгів

Уряд спростив оренду державного енергообладнання / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Нові правила стосуються обладнання державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50%, яке простоює без діла.

Його планують залучити для термінових ремонтів та стабілізації енергосистеми там, де це необхідно найбільше.

Яке це обладнання:

  • силові трансформатори;
  • високовольтні вимикачі;
  • роз’єднувачі;
  • вводи;
  • силові кабелі. 

"Через систематичні обстріли енергетичної інфраструктури в окремих регіонах порушено стабільне постачання електроенергії. Водночас частина підприємств державного сектору перемістила потужності та не використовує окремі об’єкти енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.   

Він додав, що ухвалені зміни дадуть змогу швидше передавати таке обладнання операторам систем розподілу — для відновлення та забезпечення подальшого енергопостачання споживачів.

Згідно з новими правилами, умови оренди стають символічними:

  • Для державного майна: обладнання передається енергетикам без аукціону за ціною 1 гривня на місяць за об'єкт, при цьому проводити незалежну оцінку майна не потрібно.
  • Для майна господарських товариств із державною часткою понад 50%: оренда також оформлюється без аукціону, а символічна плата становитиме лише 1 гривню на рік.

Нагадаємо, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему  на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

