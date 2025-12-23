Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У деяких областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії: РФ атакує енергосистему

енергетика
Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація / Мінрозвитку громад і територій

22 грудня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру.Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В Міненерго зауважують, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

РФ запустила по Україні дрони та ракети

Уранці 23 грудня Росія запустила ракети й безпілотники для атаки по Україні. 

Вибухи чули в Київській, Вінницькій, Житомирській та Рівненській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Одесі та Черкасах — там, за даними "Черкасиобленерго", ввели аварійні відключення електрики.

Як повідомила компанія ДТЕК, аварійні відключення ввели в Києві та на Київщині та Дніпропетровщині.

При цьому, як раніше заявили в Міненерго, через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе,

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Автор:
Світлана Манько