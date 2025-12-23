У деяких областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії: РФ атакує енергосистему

22 грудня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру.Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В Міненерго зауважують, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

РФ запустила по Україні дрони та ракети

Уранці 23 грудня Росія запустила ракети й безпілотники для атаки по Україні.

Вибухи чули в Київській, Вінницькій, Житомирській та Рівненській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Одесі та Черкасах — там, за даними "Черкасиобленерго", ввели аварійні відключення електрики.

Як повідомила компанія ДТЕК, аварійні відключення ввели в Києві та на Київщині та Дніпропетровщині.

При цьому, як раніше заявили в Міненерго, через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе,

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.