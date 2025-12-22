В 2025 на будівництво захисту підстанцій виділили на 30% менше ніж у 2024 – Агентство відновлення

У 2025 році на будівництво захисту ключових підстанцій “Укренерго” Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури виділили на 30% менше ніж у 2024. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

"У 2023 році Держагентству для будівництва другого рівня захисту виділили 9,4 млрд грн, з яких використали 4,7 млрд грн, у 2024 — 5,4 млрд грн, а використали 4,4 млрд. А у 2025 нам виділили 3,6 млрд і всі вони будуть використані до кінця року", — сказав він.

Він додав, що агентство будує захист для 22 підстанцій, що складає третину від ключових об'єктів "Укренерго". При цьому на кожній підстанції може бути декілька об'єктів та елементів захисту.

Раніше Сухомлин повідомив, що захист окремих підстанцій витримував влучання десяти дронів типу "Шахед", а також влучання ракет. При цьому після цього трансформатори продовжували працювати.

Атака на енергоінфраструктуру

Нагадаємо, що від початку осені росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Станом на 22 грудня російська армія атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

В Міністерстві енергетики констатують, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Про те, як агентство будує захист підстанцій "Укренерго", чому заморозили дорогі проєкти третього рівня захисту, як працюють під обстрілами в прифронтових регіонах, а також про економію бюджетних коштів, прозоре ціноутворення та перспективи дорожньої інфраструктури читайте в інтерв'ю на Delo.ua.