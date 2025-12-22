Запланована подія 2

В деякі підстанції "Укренерго" влучало до 10 "шахедів", але вони витримали, — Агентство відновлення

Захист підстанцій
Навколо підстанцій побудовано бетонні конструкції та антидроновий захист / Агентство відновлення

Захист підстанцій “Укренерго” здатен витримати влучання десяти дронів типу “Шахед”. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. 

"У нас є об'єкти, в які за годину було влучання десяти "Шахедів", є об'єкти, в які били ракети. За останні два тижні в нас було декілька таких об'єктів, і всі вони витримали. Фактично жоден трансформатор, де агентство будувало захист, не був уражений та продовжував роботу після атаки", — сказав Сухомлин.

За його словами, захист підстанцій регулярно відновлюють після атак, бо навколо них є антидроновий захист у вигляді сіток та канатів. Він спрацьовує, коли дрон підлітає, а бетонна капсула вже бере на себе ударну хвилю.

Атака на енергоінфраструктуру

Нагадаємо, що від початку осені росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Станом на 22 грудня російська армія атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

В Міністерстві енергетики констатують, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Про те, як агентство будує захист підстанцій "Укренерго", чому заморозили дорогі проєкти третього рівня захисту, як працюють під обстрілами в прифронтових регіонах, а також про економію бюджетних коштів, прозоре ціноутворення та перспективи дорожньої інфраструктури читайте в інтерв'ю на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока