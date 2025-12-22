В некоторые подстанции "Укрэнерго" попадало до 10 "шахедов", но они выдержали, — Агентство восстановления

Защита подстанций "Укрэнерго" способна выдержать попадание десяти дронов типа "Шахед". Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

"У нас есть объекты, в которые за час было попадание десяти "Шахедов", есть объекты, в которые били ракеты. За последние две недели у нас было несколько таких объектов, и все они выдержали. Фактически ни один трансформатор, где агентство строило защиту, не было поражено и продолжало работу после атаки", — сказал Сухомлин.

По его словам, защиту подстанций регулярно восстанавливают после атак, потому что вокруг них есть антидроновая защита в виде сеток и канатов. Он срабатывает, когда дрон подлетает, а бетонная капсула уже берет на себя ударную волну.

Атака на энергоинфраструктуру

Напомним, что с начала осени россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На 22 декабря российская армия атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Министерстве энергетики констатируют, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна.

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.

О том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогие проекты третьего уровня защиты, работающие под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры читайте в интервью на Delo.ua.