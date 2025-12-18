Отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна – Минэнерго

Из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге

Атака на энергоинфраструктуру

По словам главы Минэнерго, ночью 18 декабря российская армия атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области. В результате атак без электроснабжения остались более 180 тысяч потребителей. Большая часть из них уже заживлена благодаря круглосуточной работе энергетиков.

Из-за предыдущих массированных атак на Одесщине сейчас обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно. При этом последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Некрасов подчеркнул, что антикризисный энергетический штаб оперативно прорабатывает все запросы по ускорению восстановления поврежденных мощностей. Также идет работа с международными партнерами через Фонд поддержки энергетики Украины и другие механизмы привлечения дополнительной помощи энергосектора.

Дополнительные 800 МВт электрической мощности

Некрасов отметил, что в ближайшее время ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности, которые будут перераспределены между потребителями. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

Для этого рабочая группа при Минэнерго передала областным военным администрациям перечни объектов, не критичных и должны быть переведены на общие графики отключений.

"Энергосистема сейчас балансирует за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам. Из-за ежедневных обстрелов и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений пока невозможна", - подчеркнул глава Минэнерго.

Он добавил, что правительство также делает акцент на развитии распределенной генерации.

"До конца года ожидается ввод дополнительных 300 МВт мощности. Кроме того, домохозяйства и бизнес уже установили солнечные электростанции общей мощностью около 1 ГВт", – рассказал Некрасов.

Он напомнил, что для граждан продолжают действовать программы "Доступные кредиты 5-7-9" и государственная программа поддержки "Энергонезависимость физических лиц – владельцев домохозяйств".

Ранее в "Укрэнерго" отметили, что разница в продолжительности отключений света в разных регионах Украины - это не чья-то прихоть, а результат физических ограничений. Поэтому в западных регионах графики более "лояльные".