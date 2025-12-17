Энергетическая ситуация в Одесской области получила статус ЧС государственного уровня

Последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Основанием для такого решения стали последствия российских ударов по объектам энергетики, которые привели к длительному — более трех суток — нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

В рамках принятых решений комиссия поручила руководителям военных администраций, общинам и органам Национальной полиции провести разъяснительную работу с предпринимателями по минимизации использования иллюминации и декоративного освещения.

Цель – уменьшение потребления электроэнергии и приоритетное обеспечение населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. Это должно обеспечить бесперебойную работу генераторов, питающих больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие критически важные объекты.

Напомним, после российской атаки в ночь на 13 декабря Одесская область фактически потеряла большинство ключевых подстанций. Поэтому по состоянию на 16 декабря почти 300 тыс. жителей региона остаются без света .

Энергетикам приходится восстанавливать систему почти "с нуля", а особенности подключения региона к энергосистеме Украины делают этот процесс длительным и уязвимым к новым ударам.