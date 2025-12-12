РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области: повреждена подстанция ДТЭК

В ночь на 12 декабря российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

По информации ДТЭК, удар нанесен по подстанции в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.

Энергетики сообщили, что уже удалось перезаживить 40 тысяч домохозяйств посредством резервных схем электроснабжения. В то же время, около 90 тысяч потребителей остаются без света.

Все аварийные бригады региона работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий удара.

В Одесской ОВА подтверждают массированную атаку ударными беспилотниками по Одесскому району. Зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Кроме того, повреждены складские помещения, административное здание и гараж. На местах поражения возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Глава ОВА Олег Кипер отметил, что информации о погибших или пострадавших не поступало. Часть населённых пунктов временно остается без электроснабжения. Ведутся восстановительные работы, а критическая инфраструктура работает на генераторах.

Напомним, 12 декабря, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.