РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Одещини: пошкоджено підстанцію ДТЕК

Удар завдано по підстанції на Одещині / Одеська ОВА

У ніч на 12 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, удар завдано по підстанції на Одещині. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.

Енергетики повідомили, що вже вдалося перезаживити 40 тисяч домогосподарств за допомогою резервних схем електропостачання. Водночас близько 90 тисяч споживачів залишаються без світла.

Усі аварійні бригади регіону працюють у посиленому режимі для якнайшвидшої ліквідації наслідків удару.

В Одеській ОВА підтверджують масовану атаку ударними безпілотниками по Одеському району. Зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Крім того, ушкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та гараж. На місцях ураження виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Частина населених пунктів тимчасово залишається без електропостачання. Ведуться відновлювальні роботи, а критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, 12 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Автор:
Тетяна Гойденко