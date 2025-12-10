Ситуація в енергетиці у деяких регіонах поступово покращується – Міненерго

Внаслідок обстрілів на ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація в енергетиці поступово покращується.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Графіки відключень світла 10 грудня

У Міненерго нагадують, що 10 грудня, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ):

З 00:00 до 23:59

Графіки обмеження потужності (ГОП):

З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

В Міненерго нагадали, що для підтримки стабільного електропостачання населення уряд ухвалив низку рішень, зокрема щодо перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, залучення всіх наявних потужностей розподіленої генерації та розширення можливостей імпорту електроенергії для державних компаній. Це дозволить більш рівномірно розподіляти навантаження між регіонами та зменшити кількість черг графіків відключень.

Зауважимо, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації через пошкодження підстанцій.

9 грудня в більшості регіонах України навіть були застосовані аварійні відключення електроенергії.