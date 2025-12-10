В Міненерго заявили, що фізично неможливо захистити 3,5 тис. підстанцій в Україні

Фізично неможливо забезпечити захист 3,5 тис. підстанцій середньої напруги, які є в Україні, тому ремонти енергообладнання є одним з основних пріоритетів енергетиків.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ресурсу обʼєктивно не вистачає і не може вистачити. Якщо ми можемо захистити ключові підстанції "Укренерго", яких до сотні, то захистити 3,5 тис. підстанцій середньої напруги просто неможливо фізично", - наголосив він.

Андарак зауважив, що стосовно ремонтів "справа навіть не в грошах", а в термінах виготовлення того чи іншого обладнання.

Заступник глави Міненерго підкреслив, що РФ почала посилювати атаки на енергетиків.

"Ворог зрозумів, що люди це наша основна цінність, і ми бачимо посилення атак на працівників енергокомпаній, на ремонтні бригади, в тому числі повторні атаки, коли люди намагаються допомогти", - розповів Андрак.

Зауважимо, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації через пошкодження підстанцій.

9 грудня в більшості регіонах України навіть були застосовані аварійні відключення електроенергії.