Запуск генераційних установок та імпорт електроенергії: уряд ухвалив комплекс заходів для стабілізації енергосистеми

Уряд ухвалив комплекс заходів для стабілізації енергосистеми України після постійних обстрілів РФ, що пошкодили об’єкти генерації, мережі та системи передачі. Рішення передбачають захист критичної інфраструктури, економію електроенергії, повне функціонування розподіленої генерації та дозвіл на імпорт електроенергії державними компаніями.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Заходи уряду для забезпечення електропостачання

"Постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі. Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей", - заявила Свириденко.

Обласним військовим адміністраціям доручено протягом двох днів переглянути списки об’єктів критичної інфраструктури. При цьому відключення електроенергії не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу — їхнє електропостачання залишається безперебійним.

Із переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в умовах нинішньої енергоситуації. Такі заходи ухвалені для підтримки населення: вивільнені обсяги електроенергії спрямовуються для побутових споживачів.

Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

Обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам доручено скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель, вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама в центрах міст під час енергетичної кризи не є пріоритетними.

Водночас вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть у режимі економії. Перелік таких об’єктів визначають МВС спільно з Національною поліцією, щоб забезпечити безпеку пересування людей та дорожнього руху.

Заходи з економії не поширюються на електроенергію, вироблену на власних генераційних установках споживачів для власних потреб.

Міненерго, Мінрозвитку, Держінспекція енергетичного нагляду та обласні військові адміністрації отримали доручення забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації, включно з газопоршневими та газотурбінними установками, когенераційними, дизельними, бензиновими та газовими генераторами.

Будь-які проблеми, що перешкоджають відпуску електроенергії в мережі операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Це рішення Кабмін ухвалив минулого тижня.

Уряд дозволив державним компаніям та підприємствам із державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію. Цей крок спрямований на зменшення навантаження на енергосистему України та стабілізацію пікових навантажень. Імпорт електроенергії здійснюватиметься за погодженням із НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.