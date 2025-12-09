Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запуск генерационных установок и импорт электроэнергии: правительство приняло комплекс мер по стабилизации энергосистемы

свет, электроэнергия
В условиях обстрелов правительство поручило экономить электроэнергию и поддержать критическую инфраструктуру. / Pexels

Правительство приняло комплекс мер по стабилизации энергосистемы Украины после постоянных обстрелов РФ, повредивших объекты генерации, сети и системы передачи. Решения предусматривают защиту критической инфраструктуры, экономию электроэнергии, полное функционирование распределенной генерации и разрешение импорта электроэнергии государственными компаниями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Меры правительства по обеспечению электроснабжения

"Постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и обусловили сложную ситуацию в энергосистеме. Правительство приняло ряд решений по улучшению ситуации с обеспечением света для людей", - заявила Свириденко.

  • Областным военным администрациям поручено в течение двух дней пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры. При этом отключения электроэнергии не затронут больницы, школы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса — их электроснабжение остается бесперебойным.

Из перечня должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в условиях нынешней энергоситуации. Такие меры приняты для поддержки населения: высвободившиеся объемы электроэнергии направляются для бытовых потребителей.

Контроль за исполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

  • Областным военным администрациям, органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям поручено сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий, улиц, парков, декоративные гирлянды и уличная реклама в центрах городов во время энергетического кризиса не приоритетны.

В то же время, улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в режиме экономии. Список таких объектов определяют МВД совместно с Национальной полицией, чтобы обеспечить безопасность передвижения людей и дорожного движения.

Меры по экономии не распространяются на электроэнергию, производимую на собственных генерационных установках потребителей для собственных нужд.

  • Минэнерго, Минразвития, Госинспекция энергетического надзора и областные военные администрации получили поручение обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации, включая газопоршневые и газотурбинные установки, когенерационные, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Любые проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сети операторов, должны быть оперативно устранены. Все существующие когенерационные установки должны быть запущены в работу. Это решение Кабмин принял на прошлой неделе.

  • Правительство разрешило государственным компаниям и предприятиям с государственной долей более 50% импортировать электроэнергию. Этот шаг направлен на уменьшение нагрузки на энергосистему Украины и стабилизацию пиковых нагрузок. Импорт электроэнергии будет производиться по согласованию с НЭК "Укрэнерго".

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Ольга Опенько