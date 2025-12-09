Запуск генерационных установок и импорт электроэнергии: правительство приняло комплекс мер по стабилизации энергосистемы

Правительство приняло комплекс мер по стабилизации энергосистемы Украины после постоянных обстрелов РФ, повредивших объекты генерации, сети и системы передачи. Решения предусматривают защиту критической инфраструктуры, экономию электроэнергии, полное функционирование распределенной генерации и разрешение импорта электроэнергии государственными компаниями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Меры правительства по обеспечению электроснабжения

"Постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и обусловили сложную ситуацию в энергосистеме. Правительство приняло ряд решений по улучшению ситуации с обеспечением света для людей", - заявила Свириденко.

Областным военным администрациям поручено в течение двух дней пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры. При этом отключения электроэнергии не затронут больницы, школы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса — их электроснабжение остается бесперебойным.

Из перечня должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в условиях нынешней энергоситуации. Такие меры приняты для поддержки населения: высвободившиеся объемы электроэнергии направляются для бытовых потребителей.

Контроль за исполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

Областным военным администрациям, органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям поручено сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий, улиц, парков, декоративные гирлянды и уличная реклама в центрах городов во время энергетического кризиса не приоритетны.

В то же время, улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в режиме экономии. Список таких объектов определяют МВД совместно с Национальной полицией, чтобы обеспечить безопасность передвижения людей и дорожного движения.

Меры по экономии не распространяются на электроэнергию, производимую на собственных генерационных установках потребителей для собственных нужд.

Минэнерго, Минразвития, Госинспекция энергетического надзора и областные военные администрации получили поручение обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации, включая газопоршневые и газотурбинные установки, когенерационные, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Любые проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сети операторов, должны быть оперативно устранены. Все существующие когенерационные установки должны быть запущены в работу. Это решение Кабмин принял на прошлой неделе.

Правительство разрешило государственным компаниям и предприятиям с государственной долей более 50% импортировать электроэнергию. Этот шаг направлен на уменьшение нагрузки на энергосистему Украины и стабилизацию пиковых нагрузок. Импорт электроэнергии будет производиться по согласованию с НЭК "Укрэнерго".

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.