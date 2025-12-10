Запланована подія 2

В Минэнерго заявили, что физически невозможно защитить 3,5 тыс. подстанций в Украине

электроэнергия
РФ усилила атаки на энергетику / Depositphotos

Физически невозможно обеспечить защиту имеющихся в Украине 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения, поэтому ремонты энергооборудования являются одним из основных приоритетов энергетиков.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает "Интерфакс-Украина".

"Ресурса объективно не хватает и не может хватить. Если мы можем защитить ключевые подстанции "Укрэнерго", которых до сотни, то защитить 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения просто невозможно физически", - подчеркнул он.

Андарак отметил, что по ремонтам "дело даже не в деньгах", а в сроках изготовления того или иного оборудования.

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что РФ начала усиливать атаки на энергетиков.

"Враг понял, что люди это наша основная ценность, и мы видим усиление атак на работников энергокомпаний, на ремонтные бригады, в том числе повторные атаки, когда люди пытаются помочь", – рассказал Андрак.

Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций.

9 декабря в большинстве регионов Украины даже были применены аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько