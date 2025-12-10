- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Минэнерго заявили, что физически невозможно защитить 3,5 тыс. подстанций в Украине
Физически невозможно обеспечить защиту имеющихся в Украине 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения, поэтому ремонты энергооборудования являются одним из основных приоритетов энергетиков.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает "Интерфакс-Украина".
"Ресурса объективно не хватает и не может хватить. Если мы можем защитить ключевые подстанции "Укрэнерго", которых до сотни, то защитить 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения просто невозможно физически", - подчеркнул он.
Андарак отметил, что по ремонтам "дело даже не в деньгах", а в сроках изготовления того или иного оборудования.
Замглавы Минэнерго подчеркнул, что РФ начала усиливать атаки на энергетиков.
"Враг понял, что люди это наша основная ценность, и мы видим усиление атак на работников энергокомпаний, на ремонтные бригады, в том числе повторные атаки, когда люди пытаются помочь", – рассказал Андрак.
Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций.
9 декабря в большинстве регионов Украины даже были применены аварийные отключения электроэнергии.