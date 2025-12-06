Ночная атака РФ заставила АЭС снизить производство электроэнергии

В результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

"Везде уже безотлагательно начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных абонентов и вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Из-за ночной атаки объем планируемых ограничений потребления электроэнергии пришлось увеличить. В нескольких регионах Украины уже введены аварийные отключения.

В результате атаки Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания. Линия 330 кВ уже восстановлена, а линия 750 кВ пока остается отключенной.

Напомним, 6 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.