ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях после обстрелов ТЭС

FPV-дроны атаковали энергообъект ДТЭК. Фото иллюстративное / ДТЭК

6 декабря Россия снова нанесла удары по теплоэлектростанциям компании ДТЭК в разных регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Серьезно поврежденное оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

Это уже шестая атака на теплоэлектростанции компании ДТЭК за последние два месяца. Российские обстрелы наносят серьезные повреждения оборудованию и нарушают работу энергетических объектов, что негативно влияет на электроснабжение в разных регионах Украины.

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись более 210 атакам.

Напомним, 6 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.

Ольга Опенько