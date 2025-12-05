Энергосистема под давлением: в шести областях действуют аварийные отключения света

В результате массированных обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в нескольких областях Украины остается без света. По состоянию на 5 декабря энергетики продолжают восстановительные работы, а в шести регионах действуют аварийные отключения и почасовые графики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Генерация и потребление

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения. На утро 5 декабря без света находятся жители Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях применяются аварийные отключения. Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют повременные графики отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики можно просмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении следите на страницах облэнерго вашего региона.

Прессслужба призывает потребителей экономно использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Напомним, в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро 4 декабря электроснабжение отсутствовало у тысяч потребителей в трех областях.