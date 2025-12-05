Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергосистема под давлением: в шести областях действуют аварийные отключения света

свет
Где в Украине нет света / Pixabay

В результате массированных обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в нескольких областях Украины остается без света. По состоянию на 5 декабря энергетики продолжают восстановительные работы, а в шести регионах действуют аварийные отключения и почасовые графики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Генерация и потребление

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения. На утро 5 декабря без света находятся жители Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях применяются аварийные отключения. Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют повременные графики отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики можно просмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении следите на страницах облэнерго вашего региона.

Прессслужба призывает потребителей экономно использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Напомним, в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро 4 декабря электроснабжение отсутствовало у тысяч потребителей в трех областях.

Автор:
Ольга Опенько