Енергосистема під тиском: у шести областях діють аварійні відключення світла

Внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у кількох областях України залишається без світла. Станом на ранок 5 грудня енергетики продовжують відновлювальні роботи, а у шести регіонах діють аварійні відключення та погодинні графіки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Генерація та споживання

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання. Станом на ранок 5 грудня без світла перебувають мешканці Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Водночас у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях застосовуються аварійні відключення. У всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 діють погодинні графіки відключень та обмежень потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Актуальні графіки можна переглянути на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні слідкуйте на сторінках обленерго вашого регіону.

Пресслужба закликає споживачів економно використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок 4 грудня електропостачання було відсутнє у тисяч споживачів у трьох областях.