ДТЕК повідомляє про серйозні пошкодження після обстрілів ТЕС

6 грудня Росія знову завдала ударів по теплоелектростанціях компанії ДТЕК у різних регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Це вже шоста атака на теплоелектростанції компанії ДТЕК за останні два місяці. Російські обстріли завдають серйозних пошкоджень обладнанню та порушують роботу енергетичних об’єктів, що негативно впливає на електропостачання в різних регіонах України.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК зазнали понад 210 атак.

Нагадаємо, 6 грудня Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, під вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та залізниця. Через пошкодження вузлової станції Фастів на Київщині і приміського рухомого складу довелося запровадити тимчасові зміни в русі поїздів.