Нічна атака РФ змусила АЕС зменшити виробництво електроенергії
Унаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.
"Скрізь вже невідкладно почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування", - йдеться в повідомленні.
Через нічну атаку обсяг запланованих обмежень споживання електроенергії довелося збільшити. У кількох регіонах України вже введено аварійні відключення.
Внаслідок атаки Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення. Лінію 330 кВ вже відновлено, а лінія 750 кВ поки що залишається відключеною.
Нагадаємо, 6 грудня Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, під вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та залізниця. Через пошкодження вузлової станції Фастів на Київщині і приміського рухомого складу довелося запровадити тимчасові зміни в русі поїздів.