В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии

лампочка
Аварийные отключения света в Украине / Pixabay

Из-за последствий предыдущих массированных атак большинство регионов Украины остались без электроснабжения в рамках аварийных отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения электроэнергии будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация может меняться, поэтому в пресс-службе советуют следить за актуальными сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) в своем регионе.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Ольга Опенько