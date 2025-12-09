У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Через наслідки попередніх масованих атак більшість регіонів України залишилася без електропостачання в межах аварійних відключень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація може змінюватися, тому в пресслужбі радять стежити за актуальними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.