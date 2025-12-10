- Категория
Ситуация в энергетике в некоторых регионах постепенно улучшается – Минэнерго
В результате обстрелов на утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время в ряде регионов по сравнению с предыдущими днями ситуация в энергетике постепенно улучшается.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.
Графики отключения света 10 декабря
В Минэнерго напоминают, что 10 декабря по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:
- Графики почасовых отключений (ГПО):
- С 00:00 до 23:59
- Графики ограничения мощности (ГОП):
- С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго
В Минэнерго напомнили, что для поддержки стабильного электроснабжения население правительство приняло ряд решений, в частности, по пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры, привлечению всех имеющихся мощностей распределенной генерации и расширению возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний. Это позволит более равномерно распределять нагрузки между регионами и снизить количество очередей графиков отключений.
Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций.
9 декабря в большинстве регионов Украины даже были применены аварийные отключения электроэнергии