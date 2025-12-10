Ситуация в энергетике в некоторых регионах постепенно улучшается – Минэнерго

В результате обстрелов на утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время в ряде регионов по сравнению с предыдущими днями ситуация в энергетике постепенно улучшается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Графики отключения света 10 декабря

В Минэнерго напоминают, что 10 декабря по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

Графики почасовых отключений (ГПО):

С 00:00 до 23:59

Графики ограничения мощности (ГОП):

С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

В Минэнерго напомнили, что для поддержки стабильного электроснабжения население правительство приняло ряд решений, в частности, по пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры, привлечению всех имеющихся мощностей распределенной генерации и расширению возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний. Это позволит более равномерно распределять нагрузки между регионами и снизить количество очередей графиков отключений.

Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций.

9 декабря в большинстве регионов Украины даже были применены аварийные отключения электроэнергии