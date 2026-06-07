Після найтривалішого блекауту на ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про відновлення зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з найтриваліших блекаутів

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сторінці МАГАТЕ.

Під час блекауту станцію живили через аварійні дизель-генератори, щоб забезпечити електроенергією та охолодити шість реакторів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що це був 18-й блекаут на ЗАЕС за весь час повномасштабної війни. Також він був одним із найдовших, що "підкреслює надзвичайну крихкість електромережі та терміновість проведення планового ремонту ліній електропередач під захистом угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва МАГАТЕ".

5 червня набуло чинності локальне перемир'я поблизу окупованої РФ Запорізької АЕС, яке дозволить провести критично важливий ремонт лінії електропередач.

Лінія 750 кВ не функціонує вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.