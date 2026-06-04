Важливий об’єкт для Запорізької АЕС зазнав потужного обстрілу – МАГАТЕ

Вранці 4 червня Запорізька ТЕЦ, розподільча станція якої забезпечує постачання електроенергії до окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), зазнала потужного обстрілу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Зазначається, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС побачила легкий дим, що піднімався з боку Запорізької ТЕЦ, та почула звуки військових дій.

"Цей інцидент викликає серйозну стурбованість щодо єдиної лінії електропередачі, що залишилася у ЗАЕС, яка протягом останніх тижнів кілька разів відключалася, змушуючи станцію повністю покладатися на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для охолодження шести реакторів та уникнення загрози ядерної аварії", - наголошують в МАГАТЕ.

Там нагадують, що наразі лінія електропередачі все ще підключена. За наявною інформацією, персонал ЗАЕС наразі переховується через обстріл.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в черговий раз висловив глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про обстріл і заявив, що бойові дії поблизу ЗАЕС потрібно негайно припинити, щоб уникнути небезпеки тривалої втрати електропостачання атомної станції.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електроживлення через відключення останньої доступної лінії електропередачі. Це вже 17-й блекаут на ЗАЕС від початку російської окупації та п'ятий від початку 2026 року.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.