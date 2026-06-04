Важный объект для Запорожской АЭС подвергся мощному обстрелу – МАГАТЭ

Утром 4 июня Запорожская ТЭЦ, распределительная станция которой обеспечивает поставки электроэнергии в оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), подверглась мощному обстрелу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Отмечается, что команда МАГАТЭ на ЗАЭС увидела поднимавшийся со стороны Запорожской ТЭЦ легкий дым и услышала звуки военных действий.

"Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность по поводу единственной линии электропередачи, оставшейся в ЗАЭС, которая в течение последних недель несколько раз отключалась, заставляя станцию полностью полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией, необходимой для охлаждения шести реакторов и избегания угрозы ядерной аварии", - подчеркивают в .

Там напоминают, что линия электропередачи все еще подключена. По имеющейся информации, персонал ЗАЭС скрывается из-за обстрелов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз выразил глубокую обеспокоенность по поводу сообщений об обстреле и заявил, что боевые действия вблизи ЗАЭС нужно немедленно прекратить, чтобы избежать опасности длительной потери электроснабжения атомной станции.

Напомним, в ночь на 3 июня Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электропитание из-за отключения последней доступной линии электропередачи. Это уже 17 блекаут на ЗАЭС с начала российской оккупации и пятый с начала 2026 года.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.