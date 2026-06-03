Запорожская АЭС пережила очередной блекаут: станция осталась без питания

В ночь на 3 июня Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электропитания из-за отключения последней доступной линии электропередачи. Это уже 17 блекаут на ЗАЭС с начала российской оккупации и пятый с начала 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Энергоатома.

Блэкаут на Запорожской АЭС

В 23:44 Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1". Для обеспечения работы систем, необходимых для безопасного функционирования станции были задействованы резервные дизель-генераторы.

Как сообщили в МАГАТЭ, причиной обесточивания стал удар беспилотника по подстанции "Никопольская", расположенной на противоположном берегу Днепра. В результате временно вышла из строя единственная линия электропередачи, обеспечивавшая станцию внешним питанием.

В Энергоатоме отметили, что очередной блекаут на Запорожской АЭС свидетельствует о сохранении серьезных рисков ядерной и радиационной безопасности. Утрата наружного электропитания принуждает станцию перебегать на резервные источники энергии, что увеличивает опасности для её безопасной эксплуатации.

В компании также отметили, что стабильная и безопасная работа крупнейшей атомной электростанции Европы может обеспечить только ее возвращение под контроль Украины и законного оператора.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу