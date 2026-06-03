Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,65

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запорожская АЭС пережила очередной блекаут: станция осталась без питания

ЗАЭС
На крупнейшей АЭС Европы произошел 17-й блекаут с начала оккупации

В ночь на 3 июня Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электропитания из-за отключения последней доступной линии электропередачи. Это уже 17 блекаут на ЗАЭС с начала российской оккупации и пятый с начала 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Энергоатома.

Блэкаут на Запорожской АЭС

В 23:44 Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1". Для обеспечения работы систем, необходимых для безопасного функционирования станции были задействованы резервные дизель-генераторы.

Как сообщили в МАГАТЭ, причиной обесточивания стал удар беспилотника по подстанции "Никопольская", расположенной на противоположном берегу Днепра. В результате временно вышла из строя единственная линия электропередачи, обеспечивавшая станцию внешним питанием.

В Энергоатоме отметили, что очередной блекаут на Запорожской АЭС свидетельствует о сохранении серьезных рисков ядерной и радиационной безопасности. Утрата наружного электропитания принуждает станцию перебегать на резервные источники энергии, что увеличивает опасности для её безопасной эксплуатации.

В компании также отметили, что стабильная и безопасная работа крупнейшей атомной электростанции Европы может обеспечить только ее возвращение под контроль Украины и законного оператора.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу

Автор:
Ольга Опенько
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
Ивент