Запорізька АЕС пережила черговий блекаут: станція залишилася без живлення

У ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електроживлення через відключення останньої доступної лінії електропередачі. Це вже 17-й блекаут на ЗАЕС від початку російської окупації та п'ятий від початку 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Енергоатома.

Блекаут на Запорізькій АЕС

О 23:44 Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1". Для забезпечення роботи систем, необхідних для безпечного функціонування станції, були задіяні резервні дизель-генератори.

Як повідомили в МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська", розташованій на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Унаслідок цього тимчасово вийшла з ладу єдина лінія електропередачі, що забезпечувала станцію зовнішнім живленням.

В Енергоатомі наголосили, що черговий блекаут на Запорізькій АЕС свідчить про збереження серйозних ризиків для ядерної та радіаційної безпеки. Втрата зовнішнього електроживлення змушує станцію переходити на резервні джерела енергії, що підвищує загрози для її безпечної експлуатації.

У компанії також зазначили, що стабільну та безпечну роботу найбільшої атомної електростанції Європи може забезпечити лише її повернення під контроль України та законного оператора.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову баз