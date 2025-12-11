Запланована подія 2

Енергетичні обмеження в Україні: яких графіків чекати завтра?

свет, лампочки
"Укрэнерго" анонсировало ограничение мощности / Shutterstock

Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень електропостачання є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Пресслужба не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися. Час та обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія подається за графіком, споживачам радять використовувати її максимально ощадливо", - йеться в повідомленні.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько