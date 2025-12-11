- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Энергетические ограничения в Украине: каких графиков ждать завтра?
Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Причиной введения ограничений электроснабжения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться. Время и объем отключения по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия подается по графику, потребителям советуют использовать ее максимально бережливо", - говорится в сообщении.
Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.