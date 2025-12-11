Энергетические ограничения в Украине: каких графиков ждать завтра?

Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений электроснабжения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться. Время и объем отключения по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия подается по графику, потребителям советуют использовать ее максимально бережливо", - говорится в сообщении.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.