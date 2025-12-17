Енергетична ситуація на Одещині отримала статус НС державного рівня

Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Підставою для такого рішення стали наслідки російських ударів по об’єктах енергетики, які призвели до тривалого — понад три доби — порушення нормальних умов життєдіяльності більш ніж 50 тисяч мешканців області.

У межах ухвалених рішень комісія доручила керівникам військових адміністрацій, громадам та органам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо мінімізації використання ілюмінації та декоративного освітлення.

Мета — зменшення споживання електроенергії та пріоритетне забезпечення населення й об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду до громад для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це має забезпечити безперебійну роботу генераторів, які живлять лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші критично важливі об’єкти.

Нагадаємо, після російської атаки у ніч на 13 грудня Одеська область фактично втратила більшість ключових підстанцій. Через це станом на 16 грудня майже 300 тис. мешканців регіону залишаються без світла .

Енергетикам доводиться відновлювати систему майже "з нуля", а особливості підключення регіону до енергосистеми України роблять цей процес тривалим і вразливим до нових ударів.