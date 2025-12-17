Запланована подія 2

Енергетична ситуація на Одещині отримала статус НС державного рівня

Одеса без світла
Одеса без світла / Укрінформ

Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Підставою для такого рішення стали наслідки російських ударів по об’єктах енергетики, які призвели до тривалого — понад три доби — порушення нормальних умов життєдіяльності більш ніж 50 тисяч мешканців області.

У межах ухвалених рішень комісія доручила керівникам військових адміністрацій, громадам та органам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо мінімізації використання ілюмінації та декоративного освітлення.

Мета — зменшення споживання електроенергії та пріоритетне забезпечення населення й об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду до громад для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це має забезпечити безперебійну роботу генераторів, які живлять лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші критично важливі об’єкти.

Нагадаємо, після російської атаки у ніч на 13 грудня Одеська область фактично втратила більшість ключових підстанцій. Через це станом на 16 грудня майже 300 тис. мешканців регіону залишаються без світла.

Енергетикам доводиться відновлювати систему майже "з нуля", а особливості підключення регіону до енергосистеми України роблять цей процес тривалим і вразливим до нових ударів.

Автор:
Тетяна Гойденко
