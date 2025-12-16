Одещина без електрики: чому відновлення енергопостачання в регіоні затягується

Після російської атаки у ніч на 13 грудня Одеська область фактично втратила більшість ключових підстанцій. Через це станом на 16 грудня майже 300 тис. мешканців регіону залишаються без світла . Енергетикам доводиться відновлювати систему майже "з нуля", а особливості підключення регіону до енергосистеми України роблять цей процес тривалим і вразливим до нових ударів.

Чому на Одещині так довго немає світла

Аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова каже, що внаслідок російської атаки у ніч на 13 грудня були пошкоджені як підстанції оператора системи передачі "Укренерго", так і підстанції оператора системи розподілу.

"Були зруйновані майже усі підстанції у регіоні й тому енергетикам зараз потрібно фактично відновлювати систему "з нуля". А це досить тривалий процес, оскільки попри запаси обладнання така робота вимагає залучення значного людського ресурсу", — розповіла вона.

Експерт зазначає, що якщо не буде нової атаки на критичну інфраструктуру відновлення енергосистеми в регіоні може зайняти від півтори до двох тижнів.

Чому регіон слабке місце в енергосистемі

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев зауважив, що з погляду енергетики Одещина — периферійний регіон. На практиці це означає, що регіон пов'язаний з Об'єднаною енергосистемою України лише одною лінією електропередачі, котра до того ж йде через територію Молдови.

"Якщо зруйнувати цю лінію, Одещина буде відрізана від системи, а з власних потужностей там лише Одеська ТЕЦ. А якщо вивести з ладу і ТЕЦ, увесь регіон фактично залишиться без централізованого електропостачання", — вказав Рябцев.

Заживити область через західний кордон також не вийде, підкреслює експерт, оскільки сусідня Молдова сама є енергодефіцитною. Раніше цю країну живила Молдавська ДРЕС, що знаходиться на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки". Основним пальним для цієї електростанції був російський газ, що йшов транзитом через Україну, однак після зупинки транзиту ДРЕС була також зупинена, і зараз Молдова вимушена купувати електроенергію у Румунії.

Специфіку регіону розуміють і росіяни, котрі обстрілюють інфраструктуру регіону, щоб знизити економічну здатність України продовжувати спротив, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Одещина — економічні ворота України. Через порти цієї області йде більша частина нашого експорту, а також критичний імпорт. Тому ворог хоче розбити цей регіон, щоб підірвати економічну стійкість України", — зазначив співрозмовник Delo.ua.

Він додав, що хоч російські військові насамперед завдають ударів по підстанціях оператора системи передачі "Укренерго", але при цьому також руйнують розподільні мережі ДТЕК.

Як зробити енергетику регіону стійкішою

Експерти погоджуються, що єдиний спосіб запобігти тривалим відключенням після обстрілів інфраструктури — розвивати власну генерацію регіону. Про необхідність розбудови розподіленої генерації на Одещині йдуть розмови вже кілька років, вказав Рябцев, але на практиці майже нічого не реалізовано.

Він нагадав, що ще у 2023 році Україна домовилась з турецькою компанією Karpowership про встановлення біля Одеси двох електростанцій-кораблів, що мали б забезпечити області додаткові 500 МВт живлення вже в грудні 2022. Але остаточних домовленостей так і не досягнули через ціну електроенергії та безпековий фактор.

Омельченко вважає, що єдиний варіант посилити енергостійкість регіону — розбудовувати там розподілену генерацію. Мова йде перш за все про невеликі газопоршневі установки, потужністю до 30 МВт, Установки зберігання енергії, а також вітрові електростанції. Крім того, необхідно посилювати захист ключових підстанцій, які з'єднують регіон з основною частиною української енергосистеми. Це буде тривалий процес, який до того ж вимагатиме залучення додаткових інвестицій, однак іншого способу уникнути ситуації, коли цілі міста тижнями залишаються без світла наразі немає.

Втім Орлова наполягає, що без додаткового захисту підстанцій розбудова нової генерації не матиме особливого сенсу. Якщо росіяни обстрілюватимуть трансформатори, передати електроенергію споживачам буде неможливо. Однак вона зауважує, що побудова резервної генерацїї для комунальних компаній таких, як водоканали чи теплокомуненерго, дійсно зможе полегшити ситуацію в умовах обстрілів та відключень світла.