Одесская область без электричества: почему возобновление энергоснабжения в регионе затягивается

После российской атаки в ночь на 13 декабря Одесская область фактически потеряла большинство ключевых подстанций. Поэтому на 16 декабря почти 300 тыс. жителей региона остаются без света . Энергетикам приходится восстанавливать систему почти "с нуля", а особенности подключения региона к энергосистеме Украины делают этот процесс длительным и уязвимым к новым ударам.

Почему в Одесской области так долго нет света

Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова говорит, что в результате российской атаки в ночь на 13 декабря были повреждены как подстанции оператора системы передачи "Укрэнерго", так и подстанции оператора системы распределения.

"Были разрушены почти все подстанции в регионе и поэтому энергетикам сейчас нужно фактически восстанавливать систему "с нуля". А это достаточно длительный процесс, поскольку, несмотря на запасы оборудования, такая работа требует привлечения значительного человеческого ресурса", — рассказала она.

Эксперт отмечает, что если не будет новой атаки на критическую инфраструктуру, восстановление энергосистемы в регионе может занять от полутора до двух недель.

Почему регион слабое место в энергосистеме

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что с точки зрения энергетики Одесщина – периферийный регион. На практике это означает, что регион связан с Объединенной энергосистемой Украины только одной линией электропередачи, которая, к тому же, идет через территорию Молдовы.

"Если разрушить эту линию, Одесщина будет отрезана от системы, а по своим мощностям там только Одесская ТЭЦ. А если вывести из строя и ТЭЦ, весь регион фактически останется без централизованного электроснабжения", - указал Рябцев.

Заживить область через западную границу также не получится, подчеркивает эксперт, поскольку соседняя Молдова сама энергодефицитна. Ранее эту страну питала Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики". Основным топливом для этой электростанции был российский газ, шедший транзитом через Украину, однако после остановки транзита ГРЭС была также остановлена, и сейчас Молдова вынуждена покупать электроэнергию в Румынии.

Специфику региона понимают и россияне, обстреливающие инфраструктуру региона, чтобы снизить экономическую способность Украины продолжать сопротивление, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко .

"Одесщина - экономические ворота Украины. Через порты этой области идет большая часть нашего экспорта, а также критический импорт. Поэтому враг хочет разбить этот регион, чтобы взорвать экономическую устойчивость Украины", - отметил собеседник Delo.ua.

Он добавил, что хотя российские военные в первую очередь наносят удары по подстанциям оператора системы передачи "Укрэнерго", но при этом также разрушают распределительные сети ДТЭК.

Как сделать энергетику региона более устойчивой

Эксперты соглашаются, что единственный способ предотвратить продолжительные отключения после обстрелов инфраструктуры — развивать собственное поколение региона. О необходимости развития распределенной генерации в Одесской области идут разговоры уже несколько лет, указал Рябцев, но на практике почти ничего не реализовано.

Он напомнил, что еще в 2023 году Украина договорилась с турецкой компанией Karpowership об установке возле Одессы двух электростанций-кораблей , которые должны обеспечить области дополнительные 500 МВт питания уже в декабре 2022. Но окончательных договоренностей так и не достигли из-за цены электроэнергии и фактора безопасности.

Омельченко считает, что единственный вариант усилить энергостойкость региона — строить там распределенную генерацию. Речь идет прежде всего о небольших газопоршневых установках, мощностью до 30 МВт, установках хранения энергии, а также ветровых электростанциях. Кроме того, необходимо усиливать защиту ключевых подстанций, соединяющих регион с основной частью украинской энергосистемы. Это будет длительный процесс, который к тому же потребует привлечения дополнительных инвестиций, однако другого способа избежать ситуации, когда целые города неделями остаются без света пока нет.

Впрочем, Орлова настаивает, что без дополнительной защиты подстанций развитие нового поколения не будет иметь особого смысла. Если россияне будут обстреливать трансформаторы, передать электроэнергию потребителям будет невозможно. Однако она отмечает, что построение резервной генерации для коммунальных компаний таких, как водоканалы или теплокоммунэнерго действительно сможет облегчить ситуацию в условиях обстрелов и отключений света.