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Турция поможет Украине нарастить генерацию электроэнергии
Турецкие компании готовы принять участие в проектах развития возможностей распределенной и мобильной генерации электроэнергии в Украине.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
В сообщении говорится, что во время встречи министр энергетики Украины Герман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Мустафа Левент Бильген обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран для преодоления последствий атак.
Глава Минэнерго подчеркнул, что в настоящее время главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности, развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Для нас это вопрос выживания следующей зимы", - подчеркнул Галущенко.
В свою очередь, турецкий посол сообщил о готовности ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности, в Харьковской и Одесской областях.
Отмечается, что в этом контексте особенно акцентировалось внимание на сотрудничестве в установлении мобильных электростанций.
Напомним, в январе 2023 года Украина договорилась с турецкой компанией Karpowership о плавучих электростанциях – таким образом, Украина должна была получить 500 МВт электрической мощности от энергокораблей. Такой мощности хватило бы для обеспечения одного миллиона домохозяйств.
Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.
Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.
По словам министра энергетики, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.