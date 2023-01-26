Обеспечит светом 1 млн семей: Украина договорилась с турецкой Karpowership о плавучих электростанциях

Украинская электроэнергосистема получит 500 МВт электрической мощности от энергокораблей. Такой мощности может хватить для обеспечения э/э одного миллиона домохозяйств.

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АО "Энергетическая компания Украина" ("ЭКУ") уже подписало с турецкой компанией Karpowership меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере электроснабжения и использования плавучих электростанций, сообщила 26 января пресс-служба "ЭКУ".

Согласно документу стороны совместно с национальными и международными организациями разработают проект по финансированию и запуску плавучих электростанций в интересах Украины.

В настоящее время рассматриваются, в частности, варианты размещения энергокораблей. Предлагается, что они могут находиться у берегов Молдовы и Румынии, присоединиться к электросетям этих стран и передавать ток в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи.

Этот вариант еще будет рассматриваться вместе с правительствами Молдовы и Румынии.

"Пока война продолжается, строительство новых энергоблоков для восстановления утраченных или поврежденных генерирующих мощностей невозможно, и нам нужно искать инновационные решения для преодоления текущего кризиса. Технология Karpowership позволяет относительно быстро развертывать новые генерирующие мощности с целью целевого направления в украинскую сеть. Мы верим, что это может привести к изменению парадигмы разрешения энергетического кризиса в Украине во время российских атак на инфраструктуру", - считает генеральный директор "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Напомним, кроме турецкой компании, плавучие электростанции Украине предлагает немецкая Siemens. Но НЭК "Укрэнерго" не ведет никаких переговоров по поводу плавучих электростанций с этой компанией.