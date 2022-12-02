Кроме турецкой компании плавучие электростанции Украине предлагает немецкая Siemens

Немецкая Siemens Energy в ноябре предложила Украине разместить свои плавучие электростанции в акватории возле Одессы, Николаева и Измаила.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию компании.

"Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт", – говорится в сообщении.

Однако в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям.

Чиновник из правительства на условиях анонимности заявил, что "переговоры действительно были, но пока это вилами по воде".

"Больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны", – цитирует собеседника издание.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что существенно усложняет реализацию этой идеи то, что украинское побережья заминировано, а в море – Черноморский флот РФ . Также у Украины нет необходимой инфраструктуры, чтобы быстро подключить к сети плавучие электростанции.

Кроме того, по его словам, вряд ли это решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.

Напомним, турецкая судостроительная компания Karpowership, являющаяся производителем, оператором и владельцем флота энергокораблей, заявила, что ведет переговоры об отправке плавучих электростанций в Украину.