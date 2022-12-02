Крім турецької компанії плавучі електростанції Україні пропонує німецька Siemens

Німецька Siemens Energy у листопаді запропонувала Україні розмістити свої плавучі електростанції в акваторії біля Одеси, Миколаєва й Ізмаїла.

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Про це пише Forbes з посиланням на презентацію компанії.

"Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150-300 MВт. Осадка барж від 5 м", - йдеться у повідомленні.

Проте у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що держкомпанія не веде жодних перемовин щодо плавучих електростанцій.

Чиновник з уряду на умовах анонімності заявив, що "перемовини дійсно були, але поки це вилами по воді"

"Більш схоже на просування комерційних інтересів, тому ми обережні", - цитує співрозмовника видання.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що суттєво ускладнює реалізацію цієї ідеї те, що українське узбережжя заміноване, а в морі – Чорноморський флот РФ. Також Україна не має необхідної інфраструктури, щоб швидко підключити до мережі плавучі електростанції.

Крім того, за його словами,це навряд вирішить проблему з дефіцитом електроенергії в країні.

Нагадаємо, турецька суднобудівна компанія Karpowership, яка є виробником, оператором і власником флоту енергокораблів, заявила, що веде переговори про відправку плавучих електростанцій в Україну.