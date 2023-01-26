Забезпечить світлом 1 млн сімей: Україна домовилась з турецькою Karpowership про плавучі електростанції

Українська електроенергосистема отримає 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Такої потужності може вистачити для забезпечення е/е одного мільйона домогосподарств.

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АТ "Енергетична компанія Україна" ("ЕКУ") вже підписало із турецькою компанією Karpowership меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій, повідомила 26 січня пресслужба "ЕКУ".

Згідно з документом, сторони спільно з національними та міжнародними організаціями розроблять проект щодо фінансування та запуску плавучих електростанцій в інтересах України.

Наразі розглядаються, зокрема, варіанти розташування енергокораблів. Пропонується, що вони можуть знаходитися біля берегів Молдови та Румунії, приєднатися до електромереж цих країн та передавати струм до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі.

Цей варінт ще буде розглядатися разом з урядами Молдови та Румунії.

"Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми вирішення енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру", — вважає генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Нагадаємо, крім турецької компанії плавучі електростанції Україні пропонує німецька Siemens. Але НЕК "Укренерго" не веде жодних перемовин щодо плавучих електростанцій з цією компанією.