ДТЕК та HitachiEnergy завезли в Україну 52 трансформатори на заміну знищених внаслідок російських атак

Енергохолдинг ДТЕК та компанія HitachiEnergy Ukraine завезли в Україну 52 трансформатори для відновлення електропостачання. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Завдяки спільним зусиллям Групи ДТЕК та HitachiEnergy Ukraine й Hitachi Energy Poland в Україну прибули 52 трансформатори для відновлення електропостачання", - сказано в повідомленні.

Нові трансформатори, які вкрай необхідні для швидкого повернення світла в домівки українців, мають замінити ті, що були пошкоджені російськими ракетами та дронами.

"Це безпрецедентна допомога та вияв підтримки Україні від міжнародного партнера HitachiEnergy. Адже компанія не лише зглянулася на становище української енергосистеми, а й налагодила власне виробництво трансформаторів таким чином, що замовлення для України стало найпріоритетнішим – необхідне обладнання було виготовлено та поставлено втричі швидше попередньо заявлених термінів", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, щодня в Європі та світі з’являються нові ініціативи на підтримку України та українців, зокрема вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів.

Як нещодавно заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, від партнерів для відновлення енергосистеми державі вдалося залучити майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів.