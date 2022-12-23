В Україну вже прибули понад 200 вантажів з енергообладнанням – прем'єр

Щодня в Європі та світі з’являються нові ініціативи на підтримку України та українців, зокрема вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"500 тис. переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - сказав він.

Прем'єр також нагадав, що Євросоюз пообіцяв передати для України 900 генераторів.

Нагадаємо, як нещодавно заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, від партнерів для відновлення енергосистеми державі вдалося залучити майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів.