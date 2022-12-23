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В Украину уже прибыли более 200 грузов с энергооборудованием – премьер
Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. В частности уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров для Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"500 тыс. преимущественно маломощных генераторов завезли в Украину в этом году бизнес и люди. Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Таким образом строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - сказал он.
Премьер также напомнил, что Евросоюз пообещал передать Украине 900 генераторов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, как недавно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, от партнеров для восстановления энергосистемы государству удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.