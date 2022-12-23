В Украину уже прибыли более 200 грузов с энергооборудованием – премьер

Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. В частности уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров для Украины.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"500 тыс. преимущественно маломощных генераторов завезли в Украину в этом году бизнес и люди. Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Таким образом строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - сказал он.

Премьер также напомнил, что Евросоюз пообещал передать Украине 900 генераторов.

Напомним, как недавно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, от партнеров для восстановления энергосистемы государству удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.