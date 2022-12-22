Выход из самого сложного блекаута займет до 10 дней – премьер

Выход из самого сложного случая полного блекаута может занять от семи до десяти дней, такой прогноз дают энергетики.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"При наиболее сложном случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий в Украине.

"Руководителям ОВА, руководителям громад доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", - сказал он.

Премьер добавил, что инициатива создания "Пунктов несокрушимости" является единственным реалистичным путем для прохождения блекаута в крупных городах.

"Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет ", – сообщил он.

О возможном плане централизованного перемещения людей в сельскую местность по примеру прифронтовых населенных пунктов Шмыгаль заявил, что при блекауте такой подход не будет работать.

"В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда увозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления… Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу… Ключевая задача будет выжить. Потому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", - подытожил премьер.

Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.