Вихід з найскладнішого блекауту займе до 10 днів - прем'єр

Вихід з найскладнішого випадку повного блекауту може зайняти від семи до десяти днів, такий прогноз дають енергетики.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій в Україні.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - сказав він.

Прем'єр додав, що ініціатива створення "Пунктів незламності" є єдиним реалістичним шляхом для проходження блекауту у великих містах.

"Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає", - повідомив він.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив, що за блекауту такий підхід не працюватиме.

"У разі блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування… Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон… Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", - підсумував прем'єр.

Відомо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.