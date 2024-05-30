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Туреччина допоможе Україні наростити генерацію електроенергії
Турецькі компанії готові взяти участь у проєктах розвитку можливостей розподіленої та мобільної генерації електроенергії в Україні.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
У повідомленні йдеться, що під час зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко і Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.
Очільник Міненерго наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Для нас це питання виживання наступної зими", - наголосив Галущенко.
В свою чергу турецький посол повідомив про готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.
Зазначається, що у цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.
Нагадаємо, у січні 2023 року Україна домовилась з турецькою компанією Karpowership про плавучі електростанції – таким чином Україна мала отримати 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Такої потужності вистачило б для забезпечення е/е одного мільйона домогосподарств.
Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.
Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.
За словами міністра енергетики, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.