Скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе – Міненерго

Через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

Як пише Delo.ua, про це заявив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу

Атака на енергоінфраструктуру

За словами очільника Міненерго, вночі 18 грудня російська армія атакувала Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Більшу частину з них уже заживлено завдяки цілодобовій роботі енергетиків.

Через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово. При цьому наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.

Некрасов підкреслив, що антикризовий енергетичний штаб оперативно опрацьовує всі запити для пришвидшення відновлення пошкоджених потужностей. Також триває робота з міжнародними партнерами через Фонд підтримки енергетики України та інші механізми залучення додаткової допомоги енергосектору.

Додаткові 800 МВт електричної потужності

Некрасов зауважив, що найближчим часом очікується вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень.

"Енергосистема наразі балансує за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Через щоденні обстріли та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень наразі неможливе", - наголосив очільник Міненерго.

Він додав, що уряд також робить акцент на розвиток розподіленої генерації.

"До кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності. Крім того, домогосподарства та бізнес вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт", - розповів Некрасов.

Він нагадав, що для громадян продовжують діяти програми "Доступні кредити 5-7-9" та державна програма підтримки "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств".

Раніше в "Укренерго" наголосили, що різниця у тривалості відключень світла у різних регіонах України - це не чиясь забаганка, а результат фізичних обмежень.Тому у західних регіонах графіки більш "лояльні".