В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключення світла відрізняються в різних областях

В "Укренерго" наголосили, що різниця у тривалості відключень світла у різних регіонах України - це не чиясь забаганка, а результат фізичних обмежень.Тому у західних регіонах графіки більш "лояльні".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Там пояснюють, щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори.Армія РФ цілеспрямовано б’є саме по них.

"Мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно", - зазначають в "Укренерго".

Таким чином, через пошкодження "магістралей" – електроенергія залишається "замкненою" в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується.

Тому на заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів.

"Щоб частково розвантажити мережі – доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії найбільш пошкоджені", - пояснюють в компанії.

Там запевняють, що відмінності у тривалості знеструмлень в різних областях – це не тому, що хтось "неправильно" розподілив доступний обсяг електроенергії чи склав "несправедливі" графіки, а через цілеспрямований намір РФ занурити українців у темряву.

Ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, а й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу і щодня енергетики це лагодять.

В "Укренерго" підкреслили, що енергетики роблять усе можливе, щоб максимально заживити кожного споживача у кожному регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи зараз тривають цілодобово.

Зауважимо, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації через пошкодження підстанцій. Наразі в деяких регіонах України світло відсутнє до 17 годин на добу.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що зменшення тривалості відключень світла очікується вже цими вихідними