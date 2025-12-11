Свириденко розповіла, коли стане менше відключень світла

Уряд провів чергове засідання енергетичного штабу. Зменшення тривалості відключень світла очікується вже цими вихідними

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами,на засіданні скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом.

Свириденко наголосила, що тримає на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури.

"Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА", - зауважила прем'єр-міністерка.

Вона додала, що окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня, тому обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Також уряд доручив усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

"Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - підсумувала Свириденко.

Зауважимо, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації через пошкодження підстанцій. Наразі в деяких регіонах України світло відсутнє до 17 годин на добу.

Графіки відключень світла 11 грудня

11 грудня, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

Як зауважив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, у більшості областей України відключення світла до кінця тижня відбуватимуться за трьома чергами споживачів, що означає до 12 годин без електрики на добу.

"Нині прогнозувати ситуацію складно, оскільки енергетична система щодня зазнає російських атак. Три черги графіків погодинних відключень - це те, що нас очікує. У деяких регіонах може бути легше, а в деяких - гірше" - підкреслив він.